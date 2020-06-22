В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

Александр Винник Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Полиция Новой Зеландии заморозила $90 млн на счетах новозеландской компании Canton Business Corporation, которой, по ее утверждению, владеет обвиняемый в киберпреступлениях россиянин Александр Винник, сообщает Associated Press.

В новозеландской полиции заявили, что сотрудничают по этому делу с Налоговым управлением США. По словам комиссара полиции Эндрю Костнера, арестованная сумма, вероятно, получена незаконно. По его словам, это самая большая сумма, которую когда-либо замораживала полиция Новой Зеландии.

Полиция намерена обратиться в суд с просьбой разрешить окончательную конфискацию этих средств.

Агентство со своей стороны отмечает, что в Новой Зеландии относительно несложная процедура учреждения компаний, и этим нередко пользуются преступники-иностранцы, которые создают подставные компании для отмывания денег.

Задержание и выдача россиянина

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Впоследствии Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции. В итоге россиянин был передан французской стороне.

Во Франции россиянину, по данным защиты, вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими по делу признаны 5,7 тыс. человек по всему миру, из которых только 100 - граждане Франции.

Сам Винник, как заявляли его адвокаты, считает себя непричастным к вменяемым ему преступлениям и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.