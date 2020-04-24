В Москве погиб адвокат Винника, выдачи которого добиваются США
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, который обвиняется в нескольких странах в киберпреступлениях, погиб в результате несчастного случая, сообщили "Интерфаксу" в юридической фирме FjM International Solicitors & Lawyers.
"Да, произошел несчастный случай", - сказал собеседник агентства. По его словам, Мусатов скончался вчера в Москве
От более подробных комментариев в коллегии отказались.
Мусатов был старшим партнером в FjM International Solicitors & Lawyers. Как адвокат он получил публичную известность, в частности, защищая россиянина Винника, который обвиняется в нескольких странах в киберпреступлениях и который в настоящее время находится под стражей во Франции.
Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.
Во Франции россиянину вменяется отмывание денег и мошенничество.
Сам Винник, по словам адвоката, считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям ни в США, ни во Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.