В Москве погиб адвокат Винника, выдачи которого добиваются США

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

Во Франции россиянину вменяется отмывание денег и мошенничество.

Сам Винник, по словам адвоката, считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям ни в США, ни во Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.