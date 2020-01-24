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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:33

Адвокат Винника сообщила, что он находится в парижской больнице

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Обвиняемый в мошенничестве в сфере компьютерной информации россиянин Александр Винник, ранее заключенный в греческую тюрьму, доставлен в Париж и находится в больнице, сообщила его адвокат Зои Константопулу.

"Как сообщила мне моя французская коллега, пока греческие власти прячутся и делают вид, что ничего не знают, Александр находится в парижской больнице Отель-Дье", - написала Константопулу вечером в четверг у себя в фейсбуке.

Она отметила, что французский адвокат пока не получил доступ к Виннику, который "измучен и не имеет связи и информации".

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Впоследствии Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции.

Во Франции россиянину, по данным защиты, вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими по делу признаны 5,7 тыс. человек по всему миру, из которых только 100 - граждане Франции.

Сам Винник, заявляли его адвокаты, считает себя непричастным к вменяемым ему преступлениям и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.

Александр Винник Франция

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