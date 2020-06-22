Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 8 954 125+162 321

На авиабазе США на острове Гуам зафиксирована вспышка COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На стратегической авиабазе США на острове Гуам в западной части Тихого океана выявлено 35 военнослужащих, заразившихся коронавирусом, сообщило в понедельник ее командование.

Все эти военнослужащие входят в состав одного из подразделений, которое прибыло на Гуам еще 25 мая, указал командующий 36-м авиакрылом на базе Андерсен бригадный генерал Джентри Босвелл. Первый случай заболевания был зафиксированы 12 июня.

При этом генерал не сообщил, в каком именно подразделении произошла вспышка - в летном или техническом, сославшись на закрытость этой информации.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам авианосец USS Theodore Roosevelt. В последующем среди членов команды, состоящей из 4,8 тыс. моряков, было выявлено не менее 1 155 случаев заболевания COVID-19. В конце мая после санобработки помещений корабля и карантина экипажа он с неполной командой из здоровых моряков вышел в море.

По данным расследования ВМС США, вирус мог попасть на борт авианосца после его захода с визитом во вьетнамский порт Дананг в начале марта.

Хроника 09 января – 22 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Гуам США Тихий океан Джентри Босвелл Коронавирус

Новости по теме

Новости

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

В выборах президента Белоруссии продолжают участие семь человек, включая Бабарико

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

В Новой Зеландии арестовали $90 млн активов компании россиянина Винника

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Выборы в США - 2020

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

КНДР с помощью воздушных шаров сбросит миллионы гневных листовок на Южную Корею

Подозреваемый в убийстве трех человек в Рединге был известен британским спецслужбам

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Сыну претендента на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');