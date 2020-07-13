Вспышка коронавируса произошла на американской военной базе в Японии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Япония и США пытаются совместными усилиями разобраться в причинах заражения коронавирусом американских военнослужащих на военных базах на японской территории, сообщил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга журналистам в понедельник.

"Япония и США обмениваются информацией о деятельности инфицированных военных", - сказал Суга на брифинге.

По меньшей мере 62 американских военных, которые проходят службу на трех американских военных базах в Японии, заразились коронавирусом в период с 7 по 12 июля, сообщил чиновник.

По состоянию на утро понедельника, в Японии с начала пандемии COVID-19 выявлено 21 839 заболевших, скончались 983 человека, излечились 17,8 тысяч.