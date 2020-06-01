Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в протестах в связи с гибелью афроамериканца

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Кьяра арестована в ходе протестов, вспыхнувших в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает издание The Hill.

По данным властей, Кьяра де Блазио была арестована за участие в незаконном собрании в субботу, 30 мая. Как утверждается, ее задержали после того, как она и другие протестующие отказались освободить улицу на Манхэттене. The Hill отмечает, что вскоре после ареста дочери мэр города призвал протестующих "отправляться домой".

"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли (на улицы - ИФ) с миром для того, чтобы донести свою позицию, вы были услышаны, в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь. Время идти домой для того, чтобы мы продолжили двигаться вперед", - заявил де Блазио на пресс-конференции в воскресенье, 31 мая.

Кроме того, де Блазио добавил, что насилие в ходе протестов происходит из-за действий "небольшого количества людей", у которых есть "четкая программа" по его распространению.

Как сообщает газета The New York Times, сотни демонстрантов были арестованы после череды протестов в регионе, который сопровождались беспорядками, в частности, грабежами и поджогами.

Протесты проходят в Нью-Йорке наравне с выступлениями по всей стране в ответ на смерть Джорджа Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Позднее полицейский Дерек Човин был арестован.

Протесты в Миннеаполисе

12
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией Протесты начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло 48-летнему афроамериканцу Джорджу Флойду, который лежит на земле в наручникахБеспорядки стали усиливаться после того, как требования справедливости закончились нападением на полицейский участокПротестующие в районе Сент-Пол, где митинги сопровождались грабежами и вандализмом. Некоторые пытались остановить движение на главной магистрали города.  Губернатор Тим Уолз привлек Национальную гвардию, чтобы помочь местным чиновникам восстановить контроль над городом Протестующие уверены, что беспорядки, бушующие в городе, являются естественным ответом на смерть ФлойдаНесколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели Активисты, указывая на здание муниципалитета, восклицали: "Если убийство записано на видео, почему убийцы не находятся в тюрьме сейчас?"Десятки людей пытались разграбить магазин сети супермаркетов Target, после чего руководство сети закрыло несколько десятков точек в городеВласти Миннеаполиса закрыли почти все линии метро и остановили все автобусные маршруты из соображений безопасностиБрат Джорджа Филониз Флойд заявил о надежде на то, что причастные к гибели полицейские получат максимальное наказание, предусмотренное законодательством США - смертную казньГлава полиции призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что правосудия и справедливости такими методами не добиться.
Тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса: горели здания, включая полицейский участок, и продолжались ожесточенные стычки с полицией
Билл де Блазио Кьяра де Блазио Нью-Йорк США Джордж Флойд

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

У премьера Армении диагностировали коронавирус

У премьера Армении диагностировали коронавирус

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июня

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих у Белого дома

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

FT рассказала о принуждении северокорейской элиты к покупке гособлигаций

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

В Белоруссии прошли пикеты за выдвижение кандидатов в президенты

Главы НАСА и SpaceX рассчитывают на сотрудничество с Россией в космосе

Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon

Трамп вновь пообещал признать "Антифа" террористической организацией

Трамп вновь пообещал признать "Антифа" террористической организацией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');