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Принстонский университет убрал имя президента Вильсона из названия факультета

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Имя 28-го президента США Вудро Вильсона исключено из названий факультета и колледжа Принстонского университета из-за расистских взглядов политика и поддержки им политики сегрегации, соответствующее решение было принято на собрании попечительского совета Принстона 26 июня, сообщается в заявлении на сайте университета.

"Мы пошли на этот экстраординарный шаг, потому что считаем, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для школы, чьи ученые, студенты и выпускники должны быть твердо привержены борьбе с проблемой расизма во всех его формах", - сказано в заявлении.

Именем Вильсона были названы факультет общественных и международных отношений и колледж с комплексом жилых зданий Принстонского университета. Совет отмечает, что признает заслуги 28-го президента США перед универистетом, однако считает, что расистские взгляды Вильсона не позволяют ему быть образцом для подражания для студентов, тем более изучающих общественные и международные отношения.

Впервые вопрос об исключении имени Вильсона был поставлен студентами-активистами в ноябре 2015 года, но тогда название решили не менять. Позиция университета изменилась после начала протестов в США, вызванных гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Томас Вудро Вильсон (1856-1924) - 28-й президент США, занимал этот пост в 1913-1921 гг. В 1919 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за миротворческие усилия в Первой мировой войне, был одним из инициаторов создания Лиги Наций.

США Вудро Вильсон

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