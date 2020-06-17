ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения приветствовали предварительные результаты исследования Оксфордского университета о том, что недорогой противовоспалительный глюкокортикостероид дексаметазон помогает в лечении тяжелых случаев коронавирусной инфекции.

По словам исследователей, применение дексаметазона сокращает смертность у больных, находящихся на ИВЛ, на 35%, а у пациентов на кислородном лечении - на 20%. На пациентах с более легкой симптоматикой такой эффект не наблюдается.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что это первая схема лечения, которая снижает смертность для тяжелых коронавирусных больных.

"Это прекрасная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многочисленные британские больницы и пациентов, которые способствовали этому научному прорыву, сохраняющему жизни", - заявил он.

Дексаметазон известен с 60-х годов, доступен во многих странах, отметили в ВОЗ. В Великобритании он стоит 5 фунтов за упаковку (примерно 440 рублей).

По словам исследователей, у больных с коронавирусом он помогает минимизировать ущерб для организма, который вызывает гиперактивация иммунитета, спровоцированная вирусом. Курс лечения рассчитан на десять дней.

Исследование прошло на 2000 больных, которым давали дексаметазон. Их состояние сравнивали с еще 4000 пациентами, которые это средство не получали.

Ранее ВОЗ приостанавливала испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина, которым также пытались лечить коронавирусную инфекцию. В ВОЗ отмечали, что сначала нужно изучить, не вреден ли он для пациентов, но затем испытания были возобновлены. Также лечить COVID-19 пытаются противовирусным препаратом ремдесивир.