Мадуро назвал условием своего ухода из власти решение венесуэльцев на референдуме

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что единственный вариант, позволяющий добиться его досрочного ухода из власти - это референдум.

"Единственный вариант, при котором я отсюда уйду, - это голосование, в ходе которого народ решит, оставаться мне или нет", - приводят его слова латиноамериканские СМИ.

"И я приму тот вердикт, который демократическим путем вынесет народ", - заверил Мадуро.

При этом он отметил, что для организации такого референдума нужно будет собрать необходимое количество подписей.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Вскоре США, Канада, большинство стран Латинской Америки, в том числе Гватемала, ряд стран ЕС и других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Россия, Мексика, Куба, Боливия, Турция и ряд других стран выразили поддержку действующему президенту страны Мадуро.