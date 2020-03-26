Посольство РФ в Венесуэле оценило заявление США об участии Мадуро в наркоторговле

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Венесуэле считают, что заявления американского минюста о причастности президента Николаса Мадуро к наркоторговле и награде за его поимку в $15 млн стали очередной попыткой навязать экстерриториальный принцип своего национального права.

"Это один из элементов навязываемого США всему миру порядка, основанного на правилах, а на деле это очередная попытка Вашингтона навязать экстерриториальный принцип своего национального права", - заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Минюст США в четверг обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также нескольких его сподвижников в участии в наркоторговле.

Решение выдвинуть обвинения против Мадуро озвучил генпрокурор США Уильям Барр.

"По нашим примерным оценкам, по маршрутам из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 метротонн кокаина. Эти 250 метрических тонн равны 30 млн смертельных доз", - заявили в Минюсте США.

В частности, Минюст США полагает, что венесуэльское руководство состоит в сговоре с колумбийскими повстанцами, и их целью является "затопление Соединенных Штатов кокаином". В американском Минюсте считают, что "режим Мадуро выдает разрешение самолетам с наркотиками группировки Революционные вооруженные силы Колумбии следовать в венесуэльском воздушном пространстве и производить кокаин на своей территории".

"Режим Мадуро наводнен коррупцией и преступностью. В то время как венесуэльский народ страдает, эта клика набивает свои карманы деньгами от наркотиков и доходами от коррупции", - сказал Барр.

Госдепартамент США со своей стороны предлагает награду в размере $15 млн за информацию о Мадуро, а также по $10 млн - за информацию о каждом из разыскиваемых венесуэльских чиновников, которые также, по мнению властей США, причастны к наркоторговле.

"Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, касающуюся Николаса Мадуро", - говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, распространенном Госдепартаментом США.

"Занимая ключевые посты при режиме Мадуро, эти люди злоупотребили общественным доверием, содействуя отгрузке наркотиков из Венесуэлы, включая контроль над вылетающими с венесуэльских авиабаз самолетами и над маршрутами наркотиков через порты в Венесуэле", - отмечается в нем.

Речь идет о вице-президенте Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, который считается самым влиятельным человеком в стране после Мадуро; отставном генерале Уго Карвахале Барриосе, бывшем главе военной разведки Венесуэлы; генерал-майоре в отставке Кливере Алькале Кордонесе и министре промышленности Тареке Зайдане Аль-Айссами Маддахе.