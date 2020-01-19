Мадуро выразил готовность к прямому диалогу с США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью американской газете The Washington Post заявил, что пришло время начать прямой диалог с Соединенными Штатами. По его словам, прямые переговоры позволят выстроить США и Венесуэле новый тип отношений между двумя странами.

Он также намекнул, что если президент США Дональд Трамп решит снять санкции с Венесуэлы, то это будет сулить американским нефтяным компаниям "золотое дно" в латиноамериканской стране.

"Отношения уважения и диалога делают ситуацию беспроигрышной. Отношения конфронтации ведут к проигрышу. Это формула", - заявил Мадуро, отметив, что "если между правительствами есть взаимное уважение, то, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, наличие диалога, обмена правдивой информацией означает, что мы сможем создать новый тип отношений".

Президент Венесуэлы выразил недоумение по поводу того, что Трамп стремится улучшить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а с ним отказывается иметь дело. Ответственность за "провал" американской политики в отношении Венесуэлы он возложил на госсекретаря Майка Помпео и других "советников Трампа".

"Я думаю, что Помпео живет в фантазии... Я думаю, что у Трампа были ужасные советники по Венесуэле. Джон Болтон (бывший советник президента США по нацбезопасности - ИФ), Майк Помпео, Эллиот Абрамс ( спецпредставитель США по Венесуэле - ИФ) сформировали у него неправильное видение", - считает Мадуро.

The Washington Post при этом подчеркивает, что Соединенные Штаты твердо придерживаются своей позиции: пока Мадуро не захочет обсудить свою отставку с поста президента Венесуэлы, прямые переговоры, вероятно, только укрепят его.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Вскоре США, Канада, большинство стран Латинской Америки, в том числе Гватемала, ряд стран ЕС и других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Россия, Мексика, Куба, Боливия, Турция и ряд других стран выразили поддержку действующему президенту страны Мадуро.

В начале этого года Национальная ассамблея опубликовала результаты голосования за пост спикера парламента, согласно которым победу одержал Гуайдо. При этом Мадуро признал новым спикером парламента Луиса Парру.