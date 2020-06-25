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Пять граждан Южной Кореи похищены у берегов Бенина

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные напали на рыболовное судно в водах у берегов Бенина, похищены пять граждан Южной Кореи и гражданин Ганы, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По их данным, вооруженные люди на скоростном катере напали на рыболовное судно Panofi Frontier недалеко от порта Котону.

На судне находились пять граждан Южной Кореи и один гражданин Ганы.

Южнокорейский дипломат подтвердил, что пятеро граждан Южной Кореи были похищены. Подробностей он не сообщил.

Бенин - государство в Западной Африке, на юге омывается водами Атлантического океана.

В конце апреля у берегов Бенина пираты захватили контейнеровоз Tommi Ritscher. В числе заложников оказались трое российских моряков. 23 мая россияне были освобождены.

Южная Корея Бенин Гана

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