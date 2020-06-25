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Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Обвинения президенту Косово Хашиму Тачи и основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президенту Косово Хашиму Тачи предъявлены обвинения в военных преступлениях в 1998-1999 гг. Обвинительное заключение спецпрокуратуры международного суда по преступлениям в Косово содержит обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках. Из-за обвинений Тачи отменил визит в Вашингтон на встречу с представителями Сербии.

- США готовят новые пошлины на товары европейского экспорта объемом $3,1 млрд. Офис торгового представителя США обнародовал предварительный список из 30 видов товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании, для которых могут быть введены пошлины в размере до 100%, включая оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки.

- Япония объявила об отказе от размещения американской системы ПРО Aegis Ashore. Ранее министр обороны Таро Коно объяснял это решение риском падения частей ракет на жилые кварталы, возможными техническими проблемами и высокими затратами.

- США выдвинули второе обвинительное заключение против Джулиана Ассанжа. Новых пунктов к 18 статьям прошлого обвинения не добавилось, но в новом заключении расширяется пункт о сговоре для взломов компьютеров. Согласно документу, WikiLeaks получила и опубликовала электронные письма, которые для нее добыли хакеры, связанные с Anonymous и LulzSec.

- В России в четверг стартует голосование по поправкам в Конституцию. Участки для голосования будут работать семь дней, с 25 июня по 1 июля, с 8:00 до 20:00 местного времени. В Москве и Нижегородской области шесть дней будет идти электронное голосование. Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

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