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США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

Основателя WikiLeaks обвиняют в сговоре со связанными с Anonymous хакерами

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США выдвинули новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous, сообщает Минюст США.

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

Новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом заключении в мае 2019 года. В нем говорится о более широком сговоре в связи предполагаемыми взломами компьютеров, в которых Ассанж был ранее обвинен. Согласно документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали хакеров и согласовали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.

"WikiLeaks получил и опубликовал электронные письма, полученные в результате взлома данных, совершенного против американской разведывательной консалтинговой компании группой хакеров, связанных с Anonymous и LulzSec", - говорится в сообщении.

В случае признания Ассанжа виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения по каждому пункту, кроме сговора с целью совершения компьютерного взлома, за которое ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В настоящее время основатель WikiLeaks содержится под стражей в Великобритании. В мае прошлого года Ассанж был приговорен к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Сам основатель Wikileaks, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело. Вплоть до апреля 2019 года, когда власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, он находился в посольстве латиноамериканской страны.

В феврале 2020 года в Лондоне начались слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа в США, но из-за пандемии они были приостановлены. Власти США добиваются выдачи Ассанжа для суда по пунктам 18 обвинения. По их совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

США Великобритания Джулиан Ассанж

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