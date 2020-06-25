Болтон заявил, что Трамп проигнорировал начало пандемии ради торговой сделки с КНР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп игнорировал ранние предупреждения о пандемии коронавируса из-за потенциального влияния, которое она могла оказать на торговую сделку с Китаем.

"(...) Президент не хотел слышать плохие новости о своем друге Си Цзиньпине (председатель КНР - ИФ). Он не хотел слышать плохие новости о сокрытии вируса в Китае или его потенциальном влиянии на китайскую торговую сделку, которую он так хотел заключить. И он не хотел слышать о потенциальном влиянии пандемии на американскую экономику и ее влиянии на его переизбрание", - сказал Болтон в интервью CNN.

По его мнению, тот факт, что президент закрывал глаза на ранние предупреждения о коронавирусе привел к тому, что страна не может справиться с COVID-19.

"Я думаю, что в стране такого размера, как Соединенные Штаты, государственные и местные органы власти должны играть большую роль, но на федеральном уровне реакция не была последовательной", - сказал он.

По данным института Джонса Хопкинса, в США подтверждено 2 380 065 случаев COVID-19, умерли 121 969 человек.

В начале года Трамп действительно преуменьшал опасность коронавирусной инфекции, сравнивая ее с гриппом. Однако впоследствии президент США неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию и допускал возможность введения санкций против Пекина.