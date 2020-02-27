Трампа удивило число умирающих от гриппа американцев

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с распространением коронавируса COVID-19, призвал соотечественников не забывать об опасности "обычного" гриппа, ежегодно уносящего жизни тысяч американцев.

"Я был потрясен, когда узнал, что грипп в нашей стране убивает от 25 тысяч до 65 тысяч человек в год", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп также объявил, что поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения коронавируса.

"Я решил поручить это Майку Пенсу", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Пенс, в свою очередь, заявил, что "рад возможности поработать в этой сфере". Он пообещал, что будет предоставлять президенту наиболее подходящие опции по дальнейшей борьбе против коронавируса.

По мнению Трампа, США готовы к любому варианту развития ситуации с коронавирусом, и масштабное распространение инфекции в стране не является чем-то неизбежным.

"Мы быстро разрабатываем вакцину", - подчеркнул президент США.

На это заявление Трампа специалист в сфере здравоохранения ответил, что до начала продажи вакцины, в лучшем случае, месяцы.

В КНР, где в декабре и началась вспышка заболевания, общее число жертв коронавируса составляет 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. В мире число заболевших превысило 80 тысяч, почти 50 человек скончались.