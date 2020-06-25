Вирусолог из США допустил, что коронавирусом могли заразиться 25 млн американцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Примерно 25 млн жителей США могли быть инфицированы коронавирусом COVID-19, то есть в 10 раз больше официальных показателей. Об этом заявил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% (от масштабов - ИФ) вспышки болезни", - приводит его слова издание The Hill.

Хотя ранее почти у 2,4 млн американцев тесты показали наличие коронавируса, однако, по словам Редфилда, ряд других тестов, например, при сдаче крови донорами, показал, что инфицированы коронавирусом были 5 - 8% от 328-миллионного населения страны.

Редфилд отметил, что на фоне выявления, предположительно, лишь небольшого количества случаев инфицирования, сотни миллионов людей в США до сих пор подвергаются опасности.

"Вспышка не завершилась. Пандемия не кончилась. Самое мощное оружие, что у нас есть - это дистанция. Мы ответственны за то, чтобы практиковать стратегию социальной адаптации для защиты уязвимых, для защиты престарелых", - отметил он.

Он указал, что США до сих пор переживают первую волну заболевания, которая принимает разные формы.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США выявлено более 2,4 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 124 тыс. инфицированных, выздоровели свыше 1 млн человек.

Накануне американский телеканал CNBC сообщал, что в США выявлено рекордно высокое количество новых заражений коронавирусом. Так, за последние сутки в стране диагностировали свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения.

В частности, в Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения.

Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Техасе, Аризоне, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролине, и в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу.

Однако масштабы госпитализаций сокращаются в округе Колумбия, Коннектикуте, Иллинойсе, Индиане, Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшире и Род-Айленде. В четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в больницах штата остаются менее 1 тыс. больных коронавирусом – это первый подобный показатель с середины марта этого года.