Трамп заявил о снижении смертности от COVID-19 в США

Ученые фиксируют рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом среди американцев

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о существенном снижении смертности от COVID-19 в стране.

"Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности - один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости!" - написал Трамп в своем твиттере.

Между тем, по данным университета Джонса Хопкинса, в США в четверг было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом - 37 077.

Предыдущий максимум был зафиксирован 24 апреля. Тогда в США подтвердилось 36 291 случай заражения COVID-19.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировано 2 422 299 случаев заболевания коронавируса, умерли 124 410 человек.