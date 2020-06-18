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Сибирским ученым удалось подтвердить гипотезу американцев о мутации коронавируса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Разработанная Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) модель распространения COVID-19 подтвердила гипотезу об устойчивой мутации возбудителя болезни, сообщила "Интерфаксу" ответственный секретарь межведомственной рабочей группы Сибирского отделения (СО) РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.

"Текущая тестовая версия модели уже позволила выявить устойчивую мутацию штамма SARS-CoV2 - в частности, подтвердить гипотезу американских исследователей, которые пришли к выводу, что самая распространенная мутация вируса увеличивает эффективность его проникновения в клетку, преодоления им соответствующих клеточных барьеров и механизмов защиты, что приводит к повышению заразности в 2,5-8 раз", - сказала собеседница агентства.

В то же время, по ее словам, на семинаре "Модели эпидемий" в МГУ, где была представлена данная модель, отмечен факт снижения смертности от коронавирусной инфекции: в первое время смертность достигла и удерживалась на уровне 10%, в дальнейшем эта характеристика плавно снижалась, достигнув к началу июня значений 2-3%.

Интерфейс программы разрабатывается для поддержки управленческих решений, связанных с жесткостью ограничительных и карантинных мер, управлением коечным фондом и распределением аппаратной базы (прогноз потребности в аппаратах ИВЛ, текущее количество свободных аппаратов, прогноз освобождения занятых аппаратов).

Новая версия интерфейса будет включать также модели вакцинации и иммунного ответа, сообщила Дорохова со ссылкой на первого замдиректора ФИЦ ИВТ Андрея Юрченко.

Также к функциям модели будут добавлены возможности для построения и анализа мультимасштабных иммуноэпидемиологических моделей разных инфекционных заболеваний с учетом воздействия на экономику региона, сценариев действия органов власти, а также модель мутации вируса и распространения разных вариантов вируса внутри популяции.

"Модель моделей"

Как сообщалось, отличие работы новосибирских ученых состоит в том, что ими создана метамодель, "модель моделей", которая в своих расчетах опирается на все уже ранее построенные системы прогнозирования, рассчитавшие какую-то часть показателей, что становится особенно значимым c учетом высокой вероятности наступления второй волны эпидемии.

Основным выводом на основе простейших моделей первого уровня для отдельного города является четкая зависимость снижения скорости распространения инфекции от уменьшения суммы перемещений людей, в частности, после введения локдауна.

Также сообщалось, что разработанная сибирскими учеными "модель моделей" предполагает включение в нее широкого перечня отклонений: бессимптомных групп, прошедших и не прошедших тестирование на коронавирус, пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, диагностированных как больные с пневмонией, и других.

Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
ФИЦ ИВТ Новосибирск РАН Ольга Дорохова Коронавирус США

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