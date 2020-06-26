Британский автопром установил в мае антирекорд по производству для послевоенного периода

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании в мае производство автомобилей упало на 95,4% в годовом измерени и. В стране за месяц было выпущено 5,314 машин, это минимум для мая за период с 1946 года, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

В апреле британский автопром выпустил 197 машин, это также минимальный показатель для периода со Второй мировой войны. В апреле заводы были остановлены из-за пандемии коронавируса.

Большинство из них и большую часть мая оставались закрытыми или работали на неполную мощность. При том, что две трети заводов начали возвращаться к работе в прошлом месяце, их деятельность серьезно ограничивается требованиями о социальном дистанцировании, отмечают в SMMT.

Кроме того, спрос на машины остается низким, учитывая, что ключевые рынки для экспорта производимых в Британии автомобилей лишь начинали открываться в мае, а в самой стране сохранялся локдаун.

В мае Британия экспортировала 4260 автомобилей, преимущественно в страны Евросоюза, США и Китай. Еще 1 054 машины были выпущены для внутреннего рынка. Автосалоны в Великобритании начали работать с 1 июня.

За период с января по май 2020 года в Великобритании было произведено 324 763 автомобилей, что на 41,7% меньше, чем годом ранее. По прогнозу SMMT, по итогам всего текущего года объем производства составит менее 1 млн машин.