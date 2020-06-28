Китайская CNBG заявила об успешном тестировании на людях второй вакцины от COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), разрабатывающая сразу две возможных вакцины от коронавируса, заявила об оптимистических результатах тестирования одной из них на людях, сообщают в воскресенье региональные СМИ.

В компании отметили, что по предварительным данным, вакцина, создаваемая пекинским подразделением CNBG, способствовала безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1 120 здоровых испытуемых, кому ввели препарат.

Между тем, напоминают СМИ, ранее в июне в CNBG отчитались, что еще одна из ее вакцин, тестируемых подразделением CNBG в Ухани, согласно предварительной информации, вызвала безопасную выработку антител на высоком уровне у участников испытаний.

В CNBG, связанной с китайской государственной корпорацией National Pharmaceutical Group, ранее на этой неделе сообщили о получении разрешения на проведение третьей - финальной - стадии испытания вакцины в ОАЭ. Но в компании не уточнили, какая именно вакцина будет испытываться в ОАЭ.

СМИ отмечают, что Китай, где одобрена разработка сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса, пока что лидирует в мире в этой сфере.

Однако пока ни одна из разрабатываемых в мире вакцин не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.