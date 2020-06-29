В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военные Китая получили разрешение на использование образца вакцины против COVID-19, разработанной китайской компанией по производству вакцин CanSino Biologics и исследовательским институтом Академии военных наук, сообщила в понедельник CanSino Biologics.

"Использование Ad5-nCoV (название вакцины - ИФ) на данный момент ограничено только военными структурами, и пока не может иметь более широкого охвата без одобрения со стороны отдела материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая", - говорится в заявлении CanSino Biologics. По данным компании, Центральная военная комиссия Китая одобрила применение вакцины 25 июня сроком на один год.

Ранее в ходе клинических исследований вакцины была подтверждена ее безопасность, а также определенная степень ее эффективности. Согласно результатам первых двух этапов клинических испытаний Ad5-nCoV, вакцина способна предотвращать развитие заболеваний, вызванных коронавирусом. При этом CanSino Biologics отмечает, что коммерческий успех вакцины не может быть гарантирован.

Ad5-nCoV является одной из восьми потенциальных вакцин против коронавируса, разрабатываемых в Китае и утвержденных для проведения клинических испытаний на людях в КНР и за пределами страны. Тестирование этой вакцины на людях было одобрено, в частности, в Канаде.

Ранее в этом месяце Академия военных наук Народно-освободительской армии Китая получила разрешение на тестирование на людях второй разработанной там экспериментальной вакцины против COVID-19. СМИ отмечают, что Китай пока что лидирует в мире по разработке вакцин против коронавируса.

Однако пока ни одна из разрабатываемых в мире вакцин не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.