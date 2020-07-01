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Власти КНР не считают закон о нацбезопасности Гонконга ущемлением прав оппозиции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вступивший с силу в среду Закон о национальной безопасности Гонконга обеспечивает развитие демократии, он не направлен против действий оппозиции, призван бороться с действиями, угрожающими суверенитету страны, заявил заместитель руководителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

"Принятие Закона о национальной безопасности Гонконга, безусловно, не означает, что оппозиционный блок или демократический блок в Гонконге становятся "воображаемыми врагами". Закон позволяет сосредоточиться на борьбе с очень небольшим количеством преступников, которые серьезно угрожают национальной безопасности", - сказал чиновник журналистам на брифинге.

По его словам, за рубежом и в самом Гонконге есть люди, которые искажают смысл политики "одна страна, две системы", а все действия властей представляются как отказ Пекина от этой политики и снижение уровня автономии специального административного района. Чжан Сяомин пояснил, что власти "не могут сидеть, сложа руки, и наблюдать за действиями различных антикитайских конфронтационных сил в Гонконге, которые беззастенчиво разделяют страну и наносят ущерб национальной безопасности".

"Одна страна, две системы" - это наша национальная политика, и никто не ценит ее больше, чем мы", - заявил он.

Угрозы США и других западных стран о ведении санкций против Гонконга и Пекина чиновник назвал "логикой разбойника".

"Мы, приняв закон, защищаем национальную безопасность одного из специальных административных районов Китая, это никак вас не касается, это полностью наше внутреннее дело", - заявил Чжан Сяомин.

В свою очередь полиция предупредила гонконгских активистов, что за распространение и демонстрацию материалов в поддержку независимости Гонконга они будут подвергаются аресту и судебному преследованию в соответствии с новым законом о национальной безопасности.

Во вторник, 30 июня, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга. В тот же день его подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Закон вступил в силу в 23:00 по местному времени (18:00 мск) вторника.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Закон вызвал протесты среди жителей Гонконга, когда Всекитайское собрание народных представителей еще только начало рассматривать законопроект.

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