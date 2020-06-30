Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

В их числе - экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико

Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии завершил проверку подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

Опубликованные на сайте ЦИК данные свидетельствуют, что необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч достоверных подписей собрали шесть претендентов. Среди них - экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который находится под арестом.

В соответствии с данными ЦИК, не собрал необходимое количество подписей экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

По данным ЦИК, за главу государства Александра Лукашенко для выдвижения его кандидатом в президенты поставили подписи 1 млн 939 тыс. 572 человека. Вторым по количеству собранных подписей стал Виктор Бабарико - ЦИК сообщил, что в его поддержку собрано 165 744 подписи.

На третьем месте по числу собранных подписей - экс-депутат Анна Канопацкая (146 588 подписей). В поддержку председателя партии БСДГ Сергея Черечня собрано 143 109 достоверных подписей, за сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева - 106 тыс. 841 подпись.

За супругу задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, по данным ЦИК, собрано 104 757 достоверных подписей.

По данным ЦИК, за Цепкало собрано только 75 249 достоверных подписей, что не позволяет ему перейти законодательный рубеж для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Как сообщалось, после этапа сбора подписей за выдвижение в кандидаты в выборах президента Белоруссии продолжали участие семь человек.

Этап подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатами в президенты продолжается с 20 июня по 4 июля, с 5 по 14 июля будет проходить непосредственно регистрация.