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Документы в ЦИК Белоруссии подали все претенденты на пост президента, кроме Лукашенко

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Светлана Тихановская подала документы в Центризбирком Белоруссии на регистрацию кандидатом в президенты, сообщили "Интерфаксу" в ЦИК страны.

Тихановская стала шестым претендентом на пост президента Белоруссии, подавшим документы на регистрацию. Ранее это сделали Виктор Бабарико (22 июня, через доверенное лицо, так как был задержан 19 июня и находится в СИЗО КГБ), экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало (24 июня), экс-депутат Анна Канопацкая (29 июня), сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и председатель партии БСДГ Сергей Черечень (30 июня).

К настоящему времени документы в ЦИК не подал только штаб действующего президента республики Александра Лукашенко.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко

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