В Гонконге арестовали 30 человек на фоне демонстраций против закона о безопасности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга провела аресты не менее 30 человек в то время, как в городе продолжаются демонстрации с участием тысяч человек, протестующих против вступившего с силу закон о национальной безопасности Гонконга, сообщает в среду сингапурское издание The Straits Times.

В частности, полиция сообщила об аресте первого человека в соответствии с новым законом о нацбезопасности: демонстрант нес флаг в поддержку независимости Гонконга.

Кроме этого, по данным The Straits Times, силы правопорядка перекрыли район Козуэй-Бей - традиционное место массовых демонстраций. Также полиция применила водометы, чтобы рассеять протестующих, собравшихся в этом районе города.

Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу в 23:00 по местному времени (18:00 по Москве) вторника.

Он определяет обязательства центрального правительства КНР и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Ранее в полиции предупредили, что гонконгские активисты, которые будут распространять и демонстрировать материалы в поддержку независимости Гонконга, будут подвергаться аресту и судебному преследованию в соответствии с этим законом.