Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

В Гонконге арестовали 30 человек на фоне демонстраций против закона о безопасности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга провела аресты не менее 30 человек в то время, как в городе продолжаются демонстрации с участием тысяч человек, протестующих против вступившего с силу закон о национальной безопасности Гонконга, сообщает в среду сингапурское издание The Straits Times.

В частности, полиция сообщила об аресте первого человека в соответствии с новым законом о нацбезопасности: демонстрант нес флаг в поддержку независимости Гонконга.

Кроме этого, по данным The Straits Times, силы правопорядка перекрыли район Козуэй-Бей - традиционное место массовых демонстраций. Также полиция применила водометы, чтобы рассеять протестующих, собравшихся в этом районе города.

В миреЗакон о национальной безопасности Гонконга принят в ПекинеЗакон о национальной безопасности Гонконга принят в ПекинеЧитать подробнее

Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу в 23:00 по местному времени (18:00 по Москве) вторника.

Он определяет обязательства центрального правительства КНР и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Ранее в полиции предупредили, что гонконгские активисты, которые будут распространять и демонстрировать материалы в поддержку независимости Гонконга, будут подвергаться аресту и судебному преследованию в соответствии с этим законом.

Гонконг Китай

Новости по теме

Новости

В Китае потребовали от четырех американских СМИ раскрыть данные об их финансах

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Сенат США внес санкции против Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах
Выборы в США - 2020

Байден отказался от предвыборных митингов

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');