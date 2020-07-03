Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США за сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии. США остаются страной с самым большим количеством заразившихся.

– BBC сообщила о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования. Журналисты объявили, что вынесли с участков три бюллетеня, но в протоколах стоит одинаковое количество выданных и учтенных бюллетеней. Мосгоризбирком намекнул, что эти действия могут оценить криминалисты.

– Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой. Во время ремонта рабочие повредили незаконную врезку в газопровод. Эвакуированных перевезли в ближайшие населенные пункты.

– Суд в Минске оставил под стражей кандидата в президенты Белоруссии. Кандидат Виктор Бабарико подвал жалобу на свое задержание. Его вместе с сыном обвинили в отмывании денег, взяточничестве и неуплате налогов.