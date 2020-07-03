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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:44Заразились
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Почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США за сутки

Почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США за сутки
Энтони Фаучи
Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В четверг в США было выявлено рекордное за стуки число новых случаев заражения COVID-19 - 54 879, сообщили медицинские власти страны.

Если еще две недели назад сообщалось о 22 тысячах случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тысяч.

Ведущий американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи предупреждал ранее на этой неделе, что если не принять эффектных мер по сдерживанию распространения инфекции, то ежедневный рост числа инфицированных в стране может достичь 100 тысяч.

По состоянию на 05:00 по московскому времени пятницы в США с начала пандемии коронавируса насчитывалось 2 735 554 инфицированных, скончалось 128 684 человека, излечились более 780 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

США коронавирус COVID-19

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