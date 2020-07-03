Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Более 1,6 тысячи человек, в том числе 367 детей эвакуируют из населенного пункта Верхняя Подстепновка в Самарской области из-за аварии на газоперерабатывающем заводе, сообщило ГУ МЧС по региону.

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.

Ранее сообщалось об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе. На предприятии отказал продуктопровод низкого давления для траспортировки сырья. Этот аппарат нужен для технологических нужд, поэтому на заводе сообщили, что газоснабжение людей не нарушится. Для ремонта продуктопровода пришлось перекрыть часть автомобильной дороги "Обход Самары". Сотрудники завода планировали закончить ремонт утром 3 июля.

Во время ремонта аварийная бригада раскапывала землю и повредила незаконную врезку в технологический газопровод в муниципальном районе Волжский. ГУ МЧС сообщило, что никто не пострадал и происшествие не повлияло на работу завода.

Лаборатория предприятия замеряет концентрацию газа и не нашла превышения предельно допустимых норм. На место аварии отправили химико-радиометрическую лабораторию.