Талибы опровергли сообщения о вознаграждении от России за нападения на солдат США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Афганские талибы (движение "Талибан" запрещено в России) опровергли сообщения о том, что они якобы получали какие-либо вознаграждения от России за нападения на американских солдат в Афганистане.

"Мы не являемся чьими-либо наемниками, мы не можем ни представить себе, ни подумать, чтобы действовать так. Мы боремся за учреждение исламской власти в Афганистане", - сказал в интервью ближневосточному информационному ресурсу The Media Line представитель афганских талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

28 июня Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту (Майку - ИФ) Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам 29 июня.