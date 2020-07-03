Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Талибы опровергли сообщения о вознаграждении от России за нападения на солдат США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Афганские талибы (движение "Талибан" запрещено в России) опровергли сообщения о том, что они якобы получали какие-либо вознаграждения от России за нападения на американских солдат в Афганистане.

"Мы не являемся чьими-либо наемниками, мы не можем ни представить себе, ни подумать, чтобы действовать так. Мы боремся за учреждение исламской власти в Афганистане", - сказал в интервью ближневосточному информационному ресурсу The Media Line представитель афганских талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

28 июня Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту (Майку - ИФ) Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам 29 июня.

Талибан Сухаиль Шахин Афганистан США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США сообщил об особо контагиозном штамме коронавируса

Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции подал в отставку
Пандемия коронавируса

В мире насчитали 521 тыс. погибших от COVID-19 и 10,84 млн заболевших

Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля

Почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США за сутки

Почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США за сутки

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

США примут меры, если подтвердится "сговор" России с талибами

Суд в Минске оставил под стражей кандидата в президенты Белоруссии

Что произошло за день: четверг, 2 июля

Ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране взяли на себя "Гепарды родины"

Ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране взяли на себя "Гепарды родины"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');