КНДР не увидела необходимости в переговорах с США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время нет необходимости возобновлять переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, поскольку США используют его только в качестве "политического инструмента", заявила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса", - говорится в заявлении дипломата, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Заявление было сделано в преддверии визита заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Южную Корею на следующей неделе. Он намерен обсудить с Сеулом вопросы застопорившихся переговоров с Северной Кореей.

В последние месяцы отношения КНДР с Южной Кореей и Соединенными Штатами ухудшились.

В июне власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи, а после подорвали офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны.

Отношения КНДР и США испортились еще в прошлом году после того, как переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова и отмене санкций против Пхеньяна зашли в тупик.