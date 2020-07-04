Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Турецкая армия приглашена в Ливию законными властями этой страны и продолжит поддерживать ливийский народ, цитирует в субботу Анатолийское агентство новостей слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в Триполи.

Глава оборонного ведомства в сопровождении начальника генштаба вооруженных сил Турции Яшара Гюлера посетил судно ВМС Турции "Гиресун", где состоялась встреча с группой турецких военных при Командовании по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи.

Хулуси Акар и Яшар Гюлер прибыли в Ливию накануне.

Этот визит преследует цель изучить выполнение заключенного в конце прошлого года соглашения Турции и признанного ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Ситуация в Ливии

В Ливии уже длительное время наблюдается двоевластие.

В стране функционирует признанное в мире ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года пытался штурмовать столицу.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.