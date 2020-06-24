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Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.

По словам парламентария, египетское вмешательство будет законным и основано на мандате ливийского народа.

"Мы попросим египетскую армию поддержать своего ливийского коллегу в случае прорыва фронта в Сирт", - сказал он в интервью агентству новостей Ближнего Востока (ASA).

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В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара на восток страны.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Парламент страны базируется на востоке страны

Сирт расположен на побережье Средиземного моря восточнее ливийской столицы, там родился и погиб в 2011 году лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи.

Ливия Египет

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