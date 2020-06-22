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Макрон обвинил Турцию в опасной игре в Ливии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в нарушении обязательств, взятых этой страной на берлинской конференции по урегулированию в Ливии.

"Я считаю сегодня, что Турция играет в Ливии опасную игру и нарушает все свои обязательства, взятые на конференции в Берлине", - приводят в понедельник французские СМИ его слова, сказанные после переговоров с президентом Туниса Каисом Саидом, состоявшихся в Елисейском дворце.

Парижская "Фигаро" отмечает, что это заявление прозвучало на фоне инцидента, когда французский военный корабль Courbet, контролировавший соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, 10 июня оказался под прицелом турецкого фрегата. Фрегат произвел три "радарные подсветки", означающие наведение на цель.

"По правилам НАТО такое действие расценивается как враждебное", - заявила тогда "Фигаро" министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Макрон сообщил, что он сказал то же самое президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора в понедельник.

Он высказался за то, чтобы "прекратились иностранные вмешательства и односторонние действия тех, кто претендует на то, чтобы завоевать новые позиции за счет войны" в Ливии. Французский президент назвал ситуацию нетерпимой.

Такие события, по мнению Макрона, одна из самых ярких демонстраций "смерти мозга альянса". "Я вам напоминаю мои заявления в конце прошлого года о смерти мозга НАТО", - сказал президент.

В ноябре 2019 года в интервью британскому журналу The Economist Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. По его словам, необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО". Макрон подчеркивал, что Европа находится "на краю пропасти", и выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

Франция Турция Ливия

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