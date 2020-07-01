СМИ узнали о переброске силами Хафтара баллистических ракет в Сирт

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара отправила транспорт с баллистическими ракетами в город Сирт для укрепления его обороны от наступающих сил правительства национального единства (ПНС) Ливии, сообщает в среду портал Al-Masdar.

По данным портала, речь идет о разработанных в СССР одноступенчатых баллистических ракетах типа Р-17.

Al-Masdar отмечает, что ранее в интернете появились видеозаписи, как эти ракеты завозят на грузовиках в Сирт.

Тем временем ПНС продолжает накапливать силы к западу от Сирта.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

В июне стало известно, что отряды ПНС, очистив от ЛНА район ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.

При этом министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага ранее сказал, что ПНС будет готово к переговорам ЛНА лишь после установления контроля над Сиртом и авиабазой аль-Джуфра.