Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

СМИ узнали о переброске силами Хафтара баллистических ракет в Сирт

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара отправила транспорт с баллистическими ракетами в город Сирт для укрепления его обороны от наступающих сил правительства национального единства (ПНС) Ливии, сообщает в среду портал Al-Masdar.

По данным портала, речь идет о разработанных в СССР одноступенчатых баллистических ракетах типа Р-17.

Al-Masdar отмечает, что ранее в интернете появились видеозаписи, как эти ракеты завозят на грузовиках в Сирт.

Тем временем ПНС продолжает накапливать силы к западу от Сирта.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

В миреПредставитель сил Хафтара обвинил страны-гаранты в обманеЧитать подробнее

В июне стало известно, что отряды ПНС, очистив от ЛНА район ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.

При этом министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага ранее сказал, что ПНС будет готово к переговорам ЛНА лишь после установления контроля над Сиртом и авиабазой аль-Джуфра.

Ливия Сирт Халифа Хафтар

Новости по теме

Новости

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Китае потребовали от четырех американских СМИ раскрыть данные об их финансах

В Гонконге арестовали 30 человек на фоне демонстраций против закона о безопасности

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Сенат США внес санкции против Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

Трамп одобрил вывод 9,5 тысячи американских военных из Германии

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах

Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');