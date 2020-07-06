Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Виктора Бабарико

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Исполнитель главной роли во всемирно известной киноэпопее "Властелин колец" Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку находящегося в СИЗО КГБ претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

"Я читал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу и вся эта история с вашим заключением останется в прошлом", - сказал Вуд в видеообращении к Виктору и Эдуарду Бабарико.

Звезда "Властелина колец" отметил, что это видеообращение его попросили записать друзья из Белоруссии. Запись разместила в своем инстаграме девушка Эдуарда Бабарико - Александра Зверева.

Тем временем штаб Бабарико в телеграм-канале сообщил, что "Виктор Бабарико и его семья - фанаты "Властелина колец".... У семьи даже есть традиция - во время новогодних праздников устраивать марафон с просмотром режиссерской версии фильма, а это целых одиннадцать часов".

Как сообщалось, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела "Белгазпромбанка" "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

На прошлой неделе стало известно, что Бабарико-старшего обвиняют в отмывании преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Эдуарда Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа. Республиканский ЦИК подтвердил достоверность более чем 165 подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты.