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Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Банкротства в России, наводнение в Японии, возобновление сезона в Национальной хоккейной лиге

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России число банкротств граждан и ИП выросло в I полугодии 2020 года на 47,2% - до 42 718. При этом количество решений суда о банкротстве компаний по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократилось на 26% - до 4 502. Поскольку в период ограничений суды рассматривали только неотложные дела, всплеск решений о банкротствах пришелся на июнь.

- Facebook, WhatsApp, Telegram, Google и Twitter перестанут принимать запросы КНР о выдаче данных гонконгцев. Компании отметили, что не будут рассматривать запросы китайских властей о выдаче данных пользователей, пока идет изучение Закона о нацбезопасности Гонконга с точки зрения прав человека.

- Число жертв наводнения в Японии выросло до 50 человек. В провинции Кумамото подтверждена гибель 49 человек, еще одна жертва - в провинции Фукуока. Более десяти числятся пропавшими без вести. Тысячи людей остаются без электричества в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима. В ближайшие дни в Японии ожидаются новые дожди.

- НХЛ и профсоюз игроков договорились о дате возобновления сезона и продлении коллективного соглашения. Тренировочные лагеря откроются 13 июля, 1 августа начнутся матчи квалификационной стадии. Обновленное коллективное соглашение, срок действия которого истекал в 2022 году, продлено на четыре года - до 15 сентября 2026 года.

- Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3999 человек. За последние сутки в столице скончались еще 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

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