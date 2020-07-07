Число жертв наводнения в Японии достигло 50 человек

В ближайшие дни во многих районах страны ожидаются еще дожди

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Японии число погибших в результате проливных дождей увеличилось по меньшей мере до 50 человек, более десяти человек числятся пропавшими без вести, сообщает Kyodo.

Агентство указывает, что рост числа жертв стихии наблюдается по мере того, как начавшееся на юге Японии стихийное бедствие распространилось на северную часть острова Кюсю. Ранее сообщалось о 18 погибших.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в провинции Кумамото подтверждена гибель 49 человек, еще одна жертва - в провинции Фукуока.

Как отмечается, поисково-спасательная операция продолжается, хотя во многих районах срок в 72 часа после начала наводнения, который считается критическим при поисках живых людей, уже истек.

По данным японских СМИ, в пострадавших районах приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. Более 6 тыс. домашних хозяйств остаются без электричества в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима. Кроме того, люди, живущие в горных районах, остались без телефонной связи и водоснабжения.

Река Тикуго, самая большая река в регионе Кюсю, разлилась в городе Хита (префектура Оита). Жителей просят следить за информацией об эвакуации, чтобы обеспечить их безопасность в случае возможной катастрофы. Дальнейшее наводнение может произойти в нескольких городах вдоль реки. Инструкции об эвакуации из-за ливней на острове Кюсю уже получили порядка 1,32 миллиона человек.

В ближайшие дни ожидаются новые дожди в районах от запада до северо-востока Японии.