Число умерших от коронавируса в Москве приблизилось к 4 тыс.

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 3975 до 3999 человек.

По данным на утро понедельника, в Москве было зарегистрировано 225 545 случаев заражения коронавирусом, в том числе 685 за последние сутки. Выздоровели 157 652 пациентов.