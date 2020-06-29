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Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и обратились в Интерпол

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и обратились в Интерпол
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Судебные власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 человек, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство 3 января командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани, сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и остальные обвиняются в "убийстве и терроризме". Но прокурор не уточнил, кого помимо Трампа хотел бы арестовать Иран.

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Он подчеркнул, что Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента.

Мехр отметил, что Иран попросил Интерпол выдать "красное уведомление" - высшего приоритета - для задержания Трампа и обвиняемых в убийстве Сулеймани.

Однако, как уточняет AP, в Интерполе пока никак не прокомментировали запрос иранских властей.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Иран Дональд Трамп

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