Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и обратились в Интерпол

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Судебные власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 человек, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство 3 января командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани, сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и остальные обвиняются в "убийстве и терроризме". Но прокурор не уточнил, кого помимо Трампа хотел бы арестовать Иран.

Он подчеркнул, что Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента.

Мехр отметил, что Иран попросил Интерпол выдать "красное уведомление" - высшего приоритета - для задержания Трампа и обвиняемых в убийстве Сулеймани.

Однако, как уточняет AP, в Интерполе пока никак не прокомментировали запрос иранских властей.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.