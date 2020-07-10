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Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани

Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не согласны с критикой ООН по поводу убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в январе этого года.

"Мы отвергаем ложное сообщение Специального докладчика ООН о целенаправленном убийстве с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов в случае с иранским генералом Касемом Сулеймани", - написал Помпео в своем твиттере.

Он добавил, что США были "прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара" и "всегда будут действовать, чтобы защитить Америку".

Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард в своем докладе заявила, что "не было представлено никаких доказательств, будто генерал Сулеймани непременно планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия".

Калламард отметила, что, хотя Сулеймани был ответственен за военную стратегию и действия Ирана в Ираке и Сирии, ввиду отсутствия от него угрозы для лиц, связанных с США, американская военная акция была "незаконной".

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.

США Иран Майк Помпео Касем Сулеймани Агнес Калламард ООН

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