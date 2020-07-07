КНДР усилит пограничный контроль для профилактики COVID-19

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - КНДР полностью закрыла границу, свое воздушное пространство и территориальные воды и усиливает контроль за границей, чтобы полностью предотвратить занесение нового коронавируса, пишет северокорейская правительственная газета the Minju Joson.

"Мы предпринимаем упреждающие контрмеры, чтобы усилить наблюдение на границах и вдоль береговой линии", - говорится в публикации.

Издание также сообщает, что в стране применяются строгие правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, поступающих в страну по воде или воздуху.

Граждан КНДР призывают не терять бдительность, заявляя, что главный враг антивирусной кампании - это самодовольство и чрезмерная уверенность.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что стране удалось не допустить распространения COVID-19 благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности граждан. Он потребовал продолжать укреплять противоэпидемическую работу, чтобы "в полной мере обеспечить безопасность государства и благополучие народа". Официально в стране не было выявлено случаев заражения коронавирусом.