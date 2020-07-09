Британские парламентарии обнародуют доклад о влиянии России на британскую политику

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании ускорился процесс подготовки к публикации парламентского досье о вмешательстве России в британскую политику, пишет Independent.

Пятидесятистраничный доклад был подготовлен еще в марте 2019 года и в октябре представлен на утверждение премьер-министру Борису Джонсону, который должен был удостовериться, что вместе с документом не будут обнародованы какие-либо государственные секреты. Однако в декабре в стране прошли досрочные парламентские выборы и с декабря до сих пор не был утвержден состав комитета по разведке и безопасности, который имеет право представлять этот доклад. Джонсон разрешил публикацию досье, однако это некому сделать.

Как пишет Independent, Джонсона критиковали за отсрочку публикации этого доклада, чтобы в контексте выборов не всплыла информация о попытках Москвы повлиять на высокопоставленных консерваторов. По сведениям издания, в досье говорится о российских деньгах, вливаемых в британскую политику в целом и в консервативную партию в частности, а также о крупной операции влияния 2016 года в поддержку Брекзита.

Комитет по разведке и безопасности, в отличие от других комитетов, подотчетен не парламенту, а премьер-министру, поскольку работает с данными Ми-5, Ми-6 и Центра правительственной связи GCHQ. Именно премьер проверяет и разрешает к публикации доклады комитета.

С декабря на Даунинг-стрит, 10 не могли утвердить состав комитета. Публикация "российского досье" была невозможна без заседания этой структуры. Ожидается, что кандидаты в комитет будут названы и утверждены на следующей неделе.

Представитель офиса премьера пообещал, что Джонсон будет призывать комитет как можно скорее обнародовать доклад, несмотря на каникулы.

Между тем, представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством во внутренние дела России санкции Лондона, принятые в соответствии с актом Магнитского. "Не понятно, на каком основании там берутся назначать виновных, определять им наказание так называемое. Поэтому иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя", - сказала она.