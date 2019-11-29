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Борис Джонсон снова не заметил "российского следа" в британской политике

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заверил, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в политику Соединенного Королевства.

Как заявил Джонсон в интервью радиостанции LBC, ему неизвестно о том, что какая-либо страна пыталась повлиять на британскую политику. Такое заявление премьер сделал, отвечая на вопрос, почему британское правительство до сих пор не опубликовало доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику. Джонсон пояснил, что обычно подобные доклады "не публикуются в это время". Он пообещал, что доклад будет обнародован "тогда, когда это необходимо".

Аналогичное заявление Джонсон уже делал в середине ноября в эфире BBC News. Тогда в ответ на вопрос о том, почему власти Великобритании до сих пор не опубликовали доклад, посвященный России и ее вероятному вмешательству в британскую политику, Джонсон заметил, что он не видит причины ускорять процесс публикации.

"Я не вижу причин менять обычные процедуры, применяемые для докладов комитета по разведке и безопасности, только потому что проходят выборы", - сказал премьер.

Власти Великобритании должны были опубликовать доклад, посвященный теме "российского вмешательства" в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, еще четвертого ноября. Публикацию отложили до того момента, пока в Великобритании пройдут выборы, запланированные на 12 декабря.

В начале ноября сообщалось, что доклад о предполагаемом вмешательстве РФ в британскую политику не был опубликован, так как премьер-министр Джонсон слишком занят делами, касающимися выхода Великобритании из ЕС.

Доклад объемом в 50 страниц стал результатом 18-месячного расследования комитетов по разведке и безопасности британского парламента.

Великобритания Борис Джонсон

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