МИД предупредил, что иск Нидерландов в ЕСПЧ затруднит поиск истины в деле MH17

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Решение Нидерландов подать в ЕСПЧ межгосударственный иск к России в связи с крушением Boeing под Донецком в 2014 году лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это решение в Москве воспринимают как очередной удар по российско-нидерландским отношениям.

"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования. Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 г. в небе над восточной Украиной", - говорится в комментарии представителя МИД.

Российский Минюст заявил, что Москва отвергает любые обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека". Ведомство пообещало, что российская сторона будет последовательно отстаивать свою позицию в судах.

10 июля правительство Нидерландов объявило, что направит в Страсбургский суд жалобу на Россию "за ее роль в сбивании рейса MH17" и передаст суду всю имеющуюся информацию о сбитом рейсе.