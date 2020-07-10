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Нидерланды решили подать иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17

Нидерланды решили подать иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17
Карточки с именами всех 298 пассажиров, которые погибли на борту MH17
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов приняло решение подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением на востоке Украины пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17.

"Сегодня голландское правительство решило подать иск против России в ЕСПЧ за ее роль в крушении (самолета - ИФ) рейса МН17", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Нидерландов в пятницу.

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Отмечается, что власти Нидерландов предоставляют ЕСПЧ всю "доступную и имеющую отношение к делу информацию" по этому делу. Материалы, которые передадут в суд, будут использоваться и для индивидуальных исков, подаваемых родственниками жертв катастрофы.

"Добиться справедливости для 298 жертв сбитого самолета рейса МН17 есть и будет оставаться самым главным приоритетом правительства", - сказал глава МИД Нидерландов Стив Блок.

Кроме того, в ведомстве указали, что официально уведомят СБ ООН о решении подать иск против РФ в ЕСПЧ.

ЕСПЧ имеет право рассматривать как индивидуальные, так и межгосударственные жалобы. Задача суда – определить, было ли нарушено то или иное право истца, а если да, то – присудить компенсацию. На практике – рассмотрения в ЕСПЧ исков одного государства против другого – случаются довольно редко.

Катастрофа рейса Амстердам–Куала-Лумпур

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент – единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Финальный отчет по MH-17

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Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"Согласно данным доклада Совета по безопасности Нидерландов, ракета поразила кабину пилота с левой стороны. После взрыва ракеты головная часть самолета отделилась от фюзеляжа.Ракета ЗРК "Бук", которой 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит лайнер "Малайзийских авиалиний", была выпущена с территории площадью 320 кв. км на востоке Украины, утверждается в докладе Совета по безопасности НидерландовТочное местонахождение ЗРК "Бук" не указывается.Кроме того, в докладе отмечено, что катастрофа произошла в условиях, когда Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий на востоке страны"Боинг" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе на территории, контролируемой ополченцами. На борту лайнера находились 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.Расследование катастрофы возглавили Нидерланды. В этой стране проводятся два параллельных расследования. Одно из них, результаты которого представлены, - под эгидой Совета по безопасности Нидерландов и нацелено на выявление технических причин катастрофы. В то же время генпрокуратура Нидерландов проводит другое расследование, уголовное, призванное выявить конкретных виновных в трагедии. Представители России в этом расследовании не участвуют.
Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"
Нидерланды ЕСПЧ МН17

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