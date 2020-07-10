Клишас назвал Варфоломея "политиканом-марионеткой" из-за решения Турции по собору Святой Софии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Турция вряд ли бы решила превращать собор Святой Софии в мечеть, если бы константинопольским патриархом был не Варфоломей, а авторитетный православный лидер, считает глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Я абсолютно уверен, что если бы во главе Константинопольской патриархии стоял действительно уважаемый и авторитетный православный лидер, а не политикан-марионетка Варфоломей, то правительство Турции воздержалось бы от такого шага", - сказал Клишас "Интерфаксу" в пятницу, комментируя отмену музейного статуса Святой Софии.

При этом сенатор заметил, что, с юридической точки зрения, Турция обладает всеми суверенными правами и может определить правовой режим Святой Софии в соответствии со своими законами при сохранении культурно - исторического значения Собора для христианства.

Указ об изменении статуса Святой Софии с музейного на объект мусульманского культа подписал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом указе Эрдоган ссылается на решение суда, которое было принято ранее в пятницу.

Этим указом также предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - ранее в пятницу отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получил статус музея.

После оглашения этого судебного постановления в Русской православной церкви выразили озабоченность в связи с таким решением Госсовета Турции.

Споры вокруг храма

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии.

В свою очередь в ЮНЕСКО ранее в июле призывали Анкару начать диалог с общественными организациями и общинами до принятия любого решения в отношении собора Святой Софии в Стамбуле, которое могло бы повлиять на универсальную ценность этого объекта.

Об истории собора

Собор был выстроен по повелению византийского императора Юстиниана I в 537 году. Впоследствии собор неоднократно страдал от землетрясений, а после взятия крестоносцами Константинополя во время Четвертого крестового похода собор был превращен в католический храм. После освобождения Константинополя от крестоносцев в 1261 году храм находился в полуразрушенном состоянии, и был отреставрирован.

29 мая 1453 года Константинополь пал под натиском турок, и собор, к которому пристроили четыре минарета, стал мечетью Айя-София.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.