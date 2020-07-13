Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

В Ереване отрицают обвинения в обстрелах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы (ВС) Армении обстреляли из 120-мм минометов село Агдам Товузского района, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские ВС не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам, под прицел берутся лишь инженерные инфраструктуры и технические средства вооруженных сил Азербайджана.

Пресс-служба МИД Армении в свою очередь информирует, что министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян в связи с напряженной ситуацией на границе Армении и Азербайджана находится в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и уже представил им "ситуацию на месте и угрозы дальнейшей эскалации".

В воскресенье Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщил "Интерфаксу", что днем в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.

Между тем, в Минобороны Азербайджана сообщили, что число азербайджанских военных, погибших в результате боя на границе с Арменией, увеличилось до трех.