Минобороны Армении сообщило о новом обстреле с азербайджанской стороны

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана утром в понедельник возобновили обстрел позиций армянских военных, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"После двух-трехчасового перерыва противник возобновил огонь по позициям ВС Армении. С армянской стороны дан соразмерный ответ. Не исключено, что число потерь со стороны противника увеличится", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

В минувшее воскресенье Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении сообщила "Интерфаксу", что днем в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что число азербайджанских военных, погибших в результате боя на границе с Арменией, увеличилось до трех человек.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в связи с напряженной ситуацией на границе Армении и Азербайджана, сообщила со своей стороны пресс-служба МИД Армении.