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Французский эксперт усомнился в возможности создать вакцину от COVID-19 к 2021 году

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Шанс того, что эффективную вакцину от коронавируса удастся получить к 2021 году, крайне невелик, заявил представитель команды научных советников правительства Франции, эпидемиолог Арно Фонтане.

"На разработку вакцины уходит несколько лет", - приводят его слова французские СМИ. "Конечно, для разработки вакцины (против коронавируса - ИФ) прикладываются беспрецедентные усилия, но я был бы очень удивлен, если бы у нас был бы ее эффективный экземпляр в 2021 году", - пояснил он.

Он отметил, что обществу придется "жить с этим вирусом", а поскольку французские власти не намерены вновь вводить общенациональную изоляцию, жители должны соблюдать физическую дистанцию. Фонтане подчеркнул, что главной опасностью остаются массовые собрания людей, а местами, где наиболее высок уровень эпидемиологической угрозы, являются круизные лайнеры, военные суда, спортклубы, дискотеки, общежития для мигрантов и места религиозного поклонения.

На прошлой неделе недавно назначенный премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французское правительство предпринимает меры безопасности в связи со второй потенциальной волной коронавируса, однако не намерено вновь вводить по всей стране режим изоляции.

Между тем, напоминают СМИ, в минувшую субботу, 11 июля, на пляже в Ницце прошла вечеринка с участием нескольких тысяч человек, что на фоне пандемии коронавируса вызвало массовое недовольство у общественности. Также в субботу группа французских врачей призвала правительство сделать обязательным ношение масок в помещениях с целью помешать возникновению второй возможной волны коронавируса.

Хроника 09 января – 13 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Арно Фонтане Франция Коронавирус

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